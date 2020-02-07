Посол РФ в КНР рассказал об условиях жизни в карантине вывезенных из Уханя россиян

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7 февраля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Посол России в КНР Андрей Денисов рассказал об условиях, в которых живут эвакуированные из китайской провинции Хубэй и города Ухань россияне, на карантине в Тюменской области. Известно, что там находятся 128 человек, в том числе дети.

«Всего 128 граждан РФ, в том числе и маленькие дети. Я вчера связывался по телефону с главой одной из семей, я хорошо их знаю, он сказал, что в целом все у них хорошо», - уточнил он.

Денисов добавил, что особенно радуются маленькие дети, которым предоставили большое количество игрушек. По его словам, у находящихся на карантине людей забрали личную одежду, чтобы протестировать ее на наличие инфекции, позже им ее возвратят. При этом он отметил, что пока они не выходят из помещения.

«… выйти можно, но тогда срок карантина может увеличиться, поэтому дети пока гуляют на балконе. В целом, наши граждане вполне удовлетворены условиями своего пребывания там, по крайней мере, те, с кем я общался», - заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что в России не выявлены новые случаи заражения коронавирусом.