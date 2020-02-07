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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Российский генерал дал комментарий по инциденту с пассажирским самолетом, чуть не сбитым в Сирии

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Российский генерал дал комментарий по инциденту с пассажирским самолетом, чуть не сбитым в Сирии
фото из соцсети

Российский генерал Валерий Горбенко прокомментировал информацию об инциденте с пассажирским самолетом, чуть не сбитым в Сирии при заходе на посадке под Дамаском.  Валерий Горбенко - генерал-лейтенант, бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО.

По его словам, использовать для прикрытия и блокирования действий ПВО безоружные самолеты, в том числе гражданские, становится тактическим приемом израильских ВВС. Подобные операции израильских военных ни во что не ставят жизни мирных граждан.

Пассажирский самолет Airbus A320 со 172 пассажирами на борту, подлетевший к столице Сирии, едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку истребителей F-16 ВВС Израиля.

По данным российского Минобороны, гибель гражданского самолета смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что заходивший на посадку гражданский самолёт чуть не попал под огонь сирийских ПВО, которые отражали израильскую атаку под Дамаском. 

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