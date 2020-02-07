Минобороны РФ: в

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7 февраля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что заходивший на посадку гражданский самолёт чуть не попал под огонь сирийских ПВО, которые отражали израильскую атаку под Дамаском. Отмечается, что лайнер направили на российскую авиабазу «Хмеймим».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе «Хмеймим», - уточнили в ведомстве, отметив, что на борту находились 172 пассажира.

Конашенков добавил, что минувшей ночью четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли восемь неожиданных ударов ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска, не заходя в воздушное пространство сирийского государства. По его словам, израильские радиолокационные средства отчетливо видят движение пассажирских рейсов, в том числе в районе аэропорта Дамаска, но при этом продолжают использовать гражданские самолеты «для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО».

«Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей», - заключил он.