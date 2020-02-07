Российскому журналисту отказали в постоянном виде на жительство в Латвии

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7 февраля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Попытка получить постоянный вид на жительство в Латвии для российского журналиста закончилась неудачей. Леонид Рагозин, видимо, основательно разозлил правых латышских политиков после выпуска своих материалов.

Что мы знаем о Леониде Рагозине?

То, что живет он в Латвии с 2014 года. Его статьи публикуются в крупнейших международных СМИ.

После присоединения Крыма к России Рагозин продает квартиру в Москве и покупает недвижимость в Риге. Таким образом он получил вид на жительство в Латвии. Прожив пять лет в Латвии, Леонид получил новый вид на жительство. Однако, согласно закону, в дальнейшем за каждый прожитый год он должен будет платить по 1000 евро.

Видимо, такая перспектива журналиста не устраивала, и он решил подать заявку на постоянный вид жительства. Ему отказали. Причина – не выполнение критерий положенных по закону. За пределами Латвии человек такого статуса может находиться не более года за пять лет.

Злые языки утверждают, что причиной всему стала статья «Как члены Нацобъединения подружились с украинскими ультраправыми».

«Аргументы Недели» обратились за комментариями с информационному источнику в Латвии.

«Насколько я знаю, он писал о Латвии мало. Была статья о партии «Согласие». Возможно, не следовало этого делать… Была и статья о национальном объединении. Но я не думаю, что эти статью сыграли важную роль. Может, кто-то хочет так думать, но имело место быть банальное нарушение закона. Просто следует тем, кто хочет стать постоянным жителям Латвии относиться внимательнее к латвийским законам».