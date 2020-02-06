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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Китайские СМИ опровергли информацию о о враче, первым предупредившем об угрозе коронавируса

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские СМИ опровергли информацию о о враче, первым предупредившем об угрозе коронавируса
Chinese doctor Li Wenliang, фото: Ling/Ropi/globallookpress.com

Китайские средства массовой информации опровергли данные о смерти врача из Уханя, который первым пытался предупредить о вспышке заболевания, но был обвинен в распространении ложной информации.

Согласно последним данным, специалист, к счастью, жив, однако находится сейчас в критическом состоянии. Ранее газета Global Times сообщила, Ли Веньлян умер в Ухане, который считается эпицентром заболевания.

Однако, как выяснилось позднее, после остановки сердца медика удалось реанимировать. Информацию о смерти Вэньляна опровергла сама Global Times со ссылкой на источники в больнице, где находится доктор.

Ранее АН сообщали, что китайскому врачу-офтальмологу, первому предупредившему своих коллег о вспышке нового типа коронавируса, никто не поверил, а в полиции и вовсе велели прекратить "распускать сплетни"

АС

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