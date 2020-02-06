Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Италии мужчина убил россиянку и покончил с собой

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии мужчина убил россиянку и покончил с собой
фото: pixabay.com

В городе Пиоссаско на севере Италии, недалеко от Турина, обнаружили тело убитой россиянки. Об этом сегодня сообщают местные СМИ. Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи.

Прибывшие на их вызов правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили тела 32-летней россиянки Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа-датчанина Андреаса Педерсена. По версии следствия, между супругами произошла ссора.

В ходе конфликта мужчина набросился на жену и убил ее, нанеся ей несколько ударов ножом, а после этого сам свел счеты с жизнью. Пара приехала в город год назад и, по словам соседей, вела довольно замкнутый образ жизни.

А в Армавире перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство. Он бросил гранату в дом экс-супруги, объяснив свои действия личной неприязнью и недовольством результатами раздела их имущества.

АС

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан