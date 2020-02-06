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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Китаянка притворилась больной коронавирусом и отбилась от насильника

, 15:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Бюро общественной безопасности города Цзиншань

Китаянка притворилась больной коронавирусом и отбилась от насильника
фото: pixabay.com

В Китае насильник испугался кашля девушки, которой он домогался. Она сказала, что приехала из Уханя и там заразилась коронавирусом. Об этом сообщило Бюро общественной безопасности города Цзиншань, в котором и произошло это преступление.

Преступник вломился в спальню к девушке. Он принялся срывать с нее одежду, но жертва начала кашлять, а после этого рассказала, что приехала из Уханя. Этот город теперь известен по всему миру. Именно оттуда начал распространение коронавирус.

Девушка придумала историю про то, что в Ухани заразилась коронавирусом. Эта история отпугнула насильника. От интима он отказался и ограничился только грабежом. Забрав около 3000 юаней (чуть больше 27 тысяч рублей по курсу ЦБ), преступник сбежал.

Преступление удалось раскрыть благодаря отцу несостоявшегося насильника. Он привел сына в участок. Сейчас тот уже дал признательные показания.

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