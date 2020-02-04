Посол РФ в Китае: в Ухане фактически введено военное положение

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4 февраля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

врач в Китае, Wang Quanchao/Xinhua

Посол РФ в Китае Андрей Денисов во вторник заявил, что обстановка в китайском городе Ухане, где ранее была зафиксирована вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии, является очень напряженной.

В рамках сегодняшней пресс-конференции в Пекине Андрей Денисов подчеркнул, что в Ухане фактически введено военное положение. Дипломат также уточнил, что граждан Российской Федерации среди зараженных коронавирусом в китайском городе нет.

По словам российского посла, власти КНР с пониманием относятся к принимаемым Россией мерам по ограничению пассажиропотока между двумя странами. Он заметил, что никакой критики со стороны Пекина пока не звучало.