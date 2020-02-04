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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Для эвакуации россиян из Уханя вылетел первый самолет ВКС

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Для эвакуации россиян из Уханя вылетел первый самолет ВКС
врач в Китае, Xiao Heyong/Xinhua

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа в Китай с целью эвакуации граждан Российской Федерации из Уханя.

Соответствующую информацию журналистам ранее сегодня предоставили сотрудники Министерства обороны России.

На борту самолета ВКС РФ находятся военные медики, а также вирусологи ведомства. Кроме того, у них при себе есть все необходимые средства диагностики и индивидуальной защиты, а также различные медицинские препараты.

Ранее сообщалось, что в России пока не могут создать вакцину против коронавируса.

ЕТ

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