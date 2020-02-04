В Минздраве рассказали, что именно тормозит создание вакцины от коронавируса в РФ

Во вторник, 4 февраля, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой рассказал, что именно тормозит создание в стране вакцины против пневмонии, вызванной коронавирусом.

Краевой отметил, что сложность заключается в отсутствии в России штамма коронавируса, возникшего недавно на территории Китая.

Замглавы Минздрава РФ сегодня утром уточнил, что создать саму вакцину, располагая определенной биотехнологической платформой, не слишком сложно. Для создания ее конструкции экспертам потребуется, по словам Краевого, всего несколько месяцев.