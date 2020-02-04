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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Минздраве рассказали, что именно тормозит создание вакцины от коронавируса в РФ

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минздраве рассказали, что именно тормозит создание вакцины от коронавируса в РФ
вакцина, pixabay.com

Во вторник, 4 февраля, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой рассказал, что именно тормозит создание в стране вакцины против пневмонии, вызванной коронавирусом.

Краевой отметил, что сложность заключается в отсутствии в России штамма коронавируса, возникшего недавно на территории Китая.

Замглавы Минздрава РФ сегодня утром уточнил, что создать саму вакцину, располагая определенной биотехнологической платформой, не слишком сложно. Для создания ее конструкции экспертам потребуется, по словам Краевого, всего несколько месяцев.

ЕТ

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