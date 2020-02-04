В ХМАО медики получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых подозревали коронавирус

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4 февраля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

лаборатория, pixabay.com

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного управления Роспотребнадзора.

Признаков смертельно-опасного заболевания у троих граждан Узбекистана, контактировавших с заболевшей коронавирусом тюменской студенткой, выявлено не было.

Сообщается, что результаты анализов поступили медикам Нижневартовская из новосибирской лаборатории, куда их направили в минувший понедельник.

Установлено, что уроженцы Узбекистана летели с тюменской студенткой (гражданкой КНР) в одном самолете. Ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, 1 февраля.