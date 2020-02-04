В ХМАО медики получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых подозревали коронавирус

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного управления Роспотребнадзора.
Признаков смертельно-опасного заболевания у троих граждан Узбекистана, контактировавших с заболевшей коронавирусом тюменской студенткой, выявлено не было.
Сообщается, что результаты анализов поступили медикам Нижневартовская из новосибирской лаборатории, куда их направили в минувший понедельник.
Установлено, что уроженцы Узбекистана летели с тюменской студенткой (гражданкой КНР) в одном самолете. Ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, 1 февраля.