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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В ХМАО медики получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых подозревали коронавирус

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В ХМАО медики получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых подозревали коронавирус
лаборатория, pixabay.com

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного управления Роспотребнадзора.

Признаков смертельно-опасного заболевания у троих граждан Узбекистана, контактировавших с заболевшей коронавирусом  тюменской студенткой, выявлено не было.

Сообщается, что результаты анализов поступили медикам Нижневартовская из новосибирской лаборатории, куда их направили в минувший понедельник.

Установлено, что уроженцы Узбекистана летели с тюменской студенткой (гражданкой КНР) в одном самолете. Ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, 1 февраля.

ЕТ

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Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

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