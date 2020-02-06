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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Китай идет на двойное снижение пошлин для американского импорта

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Китай идет на двойное снижение пошлин для американского импорта
Фото: Pixabay

Власти Китая снизят в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму 75 млрд долларов. Эта мера вступит в силу 14 февраля.

В документе комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР говорится, что это делается в целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США. Кроме этого, прочие меры в отношении импортируемых из США товаров сохраняют свою силу.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

ДВа

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