Канадец сжег миллион, чтобы деньги не достались ребенку и бывшей жене

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6 февраля 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Экс-кандидат в мэры Оттавы, 55-летний предприниматель Брюс МакКонвиль предпочел сжечь миллион канадских долларов, чтобы не платить алименты бывшей жене и ребёнку.

В переводе на российские рубли сумма составляет порядка 47,5 миллионов, передаёт Мир24. Изначально мужчина продал бизнес и имущество, не поставив жену в известность. После он снял миллион со счета и избавился от него. МакКонвиль признался, что сжигал деньги дважды. В первый раз в огне погибли 743 тысячи канадских долларов, а спустя три месяца ещё 296 тысяч.

Отмечается, что суд не смог определить, какую сумму алиментов мужчина задолжал экс-супруге, поэтому предпринимателя освободили от выплаты алиментов. Вместо этого за попытку укрытия информации о финансах МакКонвилю назначили месяц заключения. Кроме того, суд приговорил мужчину выплачивать штраф за каждый день просрочки в предоставлении данных в размере 2 тысячи канадских долларов.