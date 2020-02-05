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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Столичный суд передал органам опеки девочку, которая пять лет провела в медцентре

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Столичный суд передал органам опеки девочку, которая пять лет провела в медцентре
Фото: pixabay.com

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, которая пять лет находилась в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя». Известно, что отец был у дочери несколько раз, а мама совсем не посещала её.

«Исковые требования удовлетворить, ограничить в правах Зинкина и Максимову, взыскать с каждого алименты на ее содержание в размере 1/4 заработка от ежемесячного заработка или иного дохода, передать на попечение органов опеки и попечительства», - уточнили в ведомстве.

Представитель ПМЦ Анатолий Клейменов отметил, что решение обоснованное, но ограничение родительских прав – «это не приговор» для них.

При этом адвокат мамы ребенка Ольга Лукманова заявила, что они собираются обжаловать решение суда. По её словам, они предоставили документы, в которых указано, что мать хочет лично участвовать в процессе, но «суд нарушил ее конституционные право и вынес решение в ее отсутствие».

Органы опеки расценивали отказ родителей забирать девочку из ПМЦ, как отклонение от соблюдения родительских обязанностей. При этом ответчик утверждал, что мама тяжело больна и родители разводятся, но документов подтверждающих данную информацию не было.

В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается, но девочка продолжает там жить со ссылкой на то, что мать опасается за ее здоровье и продолжает оплачивать все услуги по уходу. Однако в декабре органы опеки подали иск об ограничении прав родителей.

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БА

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