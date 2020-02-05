В Подмосковье мужчина убил и выбросил кота из окна на глазах у маленького сына

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животными. Отмечается, что житель подмосковного села Гарь-Покровское Одинцовского района убил кота и выбросил его тело в окно на глазах у своего ребенка.
«Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Полицейские задержали 32-летнего москвича. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что подросток отравился аммиаком в одном из столичных ресторанов быстрого питания.