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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Подмосковье мужчина убил и выбросил кота из окна на глазах у маленького сына

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Подмосковье мужчина убил и выбросил кота из окна на глазах у маленького сына
Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животными. Отмечается, что житель подмосковного села Гарь-Покровское Одинцовского района убил кота и выбросил его тело в окно на глазах у своего ребенка.

«Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полицейские задержали 32-летнего москвича. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подросток отравился аммиаком в одном из столичных ресторанов быстрого питания.

БА

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