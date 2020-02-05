СМИ: мальчик отравился аммиаком в московском кафе

Стало известно об инциденте, который произошел с несовершеннолетним в одном из московских ресторанов быстрого питания. Отмечается, что 16-летний подросток отравился аммиаком во время посещения кафе 2 февраля.
Согласно источнику, школьник увидел бесхозный стакан, стоящий на одном их столиков заведения, и немного отпил из него. Однако позже молодой человек понял, что в стакане находился аммиак и выплюнул содержимое, прополоскав рот водой.
Отмечается, что сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. При этом отец пострадавшего отказался от проведения проверки по данному факту, т.к. в отношении его ребенка не было совершено каких-то противоправных действий.
Ранее сообщалось, что пьяная жительница Москвы подвергла жизни своих детей опасности, посадив одного из них за руль автомобиля – каршеринга.