СМИ: мальчик отравился аммиаком в московском кафе

//Происшествия 13+

5 февраля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с несовершеннолетним в одном из московских ресторанов быстрого питания. Отмечается, что 16-летний подросток отравился аммиаком во время посещения кафе 2 февраля.

Согласно источнику, школьник увидел бесхозный стакан, стоящий на одном их столиков заведения, и немного отпил из него. Однако позже молодой человек понял, что в стакане находился аммиак и выплюнул содержимое, прополоскав рот водой.

Отмечается, что сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. При этом отец пострадавшего отказался от проведения проверки по данному факту, т.к. в отношении его ребенка не было совершено каких-то противоправных действий.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Москвы подвергла жизни своих детей опасности, посадив одного из них за руль автомобиля – каршеринга.