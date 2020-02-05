В Китае назвали текущий уровень смертности от коронавируса

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5 февраля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

В МИД Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Она также отметила, что, благодаря принимаемым китайским правительством решительным и эффективным мерам, "уже достигнуты ощутимые положительные результаты в деле предотвращения распространения" коронавируса.

"Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китайской Народной Республике очень низкая", - пояснила Чуньин данные о летальных исходах среди заразившихся.

В частности, по ее словам, это значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.