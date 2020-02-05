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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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У австрийки, сбежавшей из клиники Зальцбурга, не выявили коронавирус

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У австрийки, сбежавшей из клиники Зальцбурга, не выявили коронавирус
больница, pixabay.com
У гражданки Австрии, которая ранее сбежала из медицинского учреждения Зальцбурга, не обнаружили коронавирус. Соответствующую информацию вечером в среду, 5 февраля, предоставили местные журналисты.
 
Минувшей ночью 31-летняя женщина, у которой медики заподозрили пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, сбежала из инфекционного отделения больницы Зальцбурга. Поисками беглой пациентки занимались сотрудники правоохранительных органов.
 
Подчеркивается, что коронавируса в крови молодой австрийки обнаружено не было. 
 
Ранее стало известно, что данное заболевание было выявлено у шестилетнего ребенка в Сингапуре.
ЕТ

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