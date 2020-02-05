Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 120

В среду, 5 февраля, стало известно, что в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines и его выезда за пределы ВПП в Стамбуле пострадали более 120 человек.

Соответствующую информацию предоставил журналистом сегодня вечером губернатор Стамбула Али Йерликая.

Согласно предварительным данным, причиной аварии с участием летательного аппарата стали неблагоприятные погодные условия. Установлено, что самолет упал на полосу с высоты около 30 метров. К настоящему моменту в больницы доставили 120 человек.