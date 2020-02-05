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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 120

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 120
самолет, pixabay.com

В среду, 5 февраля, стало известно, что в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines и его выезда за пределы ВПП в Стамбуле пострадали более 120 человек.

Соответствующую информацию предоставил журналистом сегодня вечером губернатор Стамбула Али Йерликая.

Согласно предварительным данным, причиной аварии с участием летательного аппарата стали неблагоприятные погодные условия. Установлено, что самолет упал на полосу с высоты около 30 метров. К настоящему моменту в больницы доставили 120 человек.

ЕТ

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