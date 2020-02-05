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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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США считают роль России на мировой арене вызовом для себя

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США считают роль России на мировой арене вызовом для себя
флаг США, pixabay.com

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду, 5 февраля, заявил, что Вашингтон считает вызовом для себя роль, которую продолжает играть на международной арене Россия.

Соответствующее заявление Роберт О'Брайен сделал ранее сегодня в рамках своего выступления в вашингтонском центре "Меридиан".

Помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности отметил, что "вызовом поколения" является рост мощи Китая, а также роль, которую в настоящий момент играет на мировой арене Российская Федерация.

ЕТ

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