США считают роль России на мировой арене вызовом для себя

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду, 5 февраля, заявил, что Вашингтон считает вызовом для себя роль, которую продолжает играть на международной арене Россия.

Соответствующее заявление Роберт О'Брайен сделал ранее сегодня в рамках своего выступления в вашингтонском центре "Меридиан".

Помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности отметил, что "вызовом поколения" является рост мощи Китая, а также роль, которую в настоящий момент играет на мировой арене Российская Федерация.