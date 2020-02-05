Советник Трампа: США хотят хороших отношений с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сделал в среду резонансное заявление. По словам политика, Вашингтон заинтересован в установлении хороших отношений с Москвой.

О'Брайен в рамках выступления в Вашингтоне заявил, что власти Соединенных Штатов Америки "собираются общаться с русскими". По словам советника американского лидера, его страна готова сделать все, что от нее зависит, чтобы установить хорошие отношения с РФ.