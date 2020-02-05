Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Советник Трампа: США хотят хороших отношений с Россией

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Советник Трампа: США хотят хороших отношений с Россией
флаг США, pixabay.com
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сделал в среду резонансное заявление. По словам политика, Вашингтон заинтересован в установлении хороших отношений с Москвой.
 
О'Брайен в рамках выступления в Вашингтоне заявил, что власти Соединенных Штатов Америки "собираются общаться с русскими". По словам советника американского лидера, его страна готова сделать все, что от нее зависит, чтобы установить хорошие отношения с РФ.
 
Политик также напомнил, что 75 лет назад американские и советские войска встретились на Эльбе после "битвы века" или даже "главной битвы за всю историю".

 

 
ЕТ

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…