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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Политолог заявил, что США приняли решение быть реалистичнее в вопросе Крыма

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог заявил, что США приняли решение быть реалистичнее в вопросе Крыма
сенат США, pixabay.com

Политолог Дмитрий Журавлев сделал в среду, 5 февраля, важное заявление. По мнению специалиста, власти Соединенных Штатов Америки в последнее время решили быть реалистичнее в вопросе Крыма.

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего недавнего визита в Киев заявил, что Крым для Украины потерян – мировые игроки прекрасно это понимают. Якобы дипломат уточнил, что "Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

Дмитрий Журавлев в эфире Радио Sputnik заявил, что подобное заявление свидетельствует о том, что американцы приняли решение стать более реалистичными и хотят этого же от украинских союзников. Политолог указал на то, что Вашингтон призывает, с одной стороны, не требовать того, чего невозможно получить, а с другой – навсегда запомнить, что Россия "забрала у Украины Крым". Последний постулат призван окончательно "вбить клин" между Москвой и Киевом.

ЕТ

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