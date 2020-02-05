Подавляющее большинство украинцев сошлись во мнении о России

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5 февраля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis, показали, что более двух третей (более 70%) украинцев сходятся во мнении относительно Российской Федерации.

Так, сегодня стало известно, что 70,5% опрошенных Центром украинских граждан считают, что Россия является враждебно настроенным по отношению к Незалежной государством. Дружественный настрой ощущают лишь 6%.

Еще 13,7% уверены, что РФ нейтральна. В опросе приняли участие свыше 2 тысяч украинцев старше 18 лет. Самыми дружественными к Украине странами названы Польша, Соединенные штаты, Германия и Белоруссия.

Напомним, осенью совместное исследование "Левада-центра" и Киевского международного института социологии показало, что к Украине положительно относятся 56% россиян. Это максимальный показатель с апреля 2014 года.

Ранее белорусские социологи выявили, что граждане республики стали меньше доверять РФ и поддерживать интеграцию между странами. По их мнению, в государстве произошло "обвальное падение" пророссийских настроений.