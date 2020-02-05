Вице-президент США: Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе, порвав речь Трампа

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5 февраля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Нэнси Пелоси, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опозорила церемонию выступления президента страны Дональда Трампа в Конгрессе, разорвав бумаги с его речью.

Пенс подчеркнул, что следует всегда соблюдать приличия и проявлять уважение. По его мнению, то, что Пелоси встала и демонстративно порвала текст речи президента Соединенных Штатов, бесчестит всю церемонию. Кроме того, вице-президент считает, что это унизило достоинство совместного заседания обеих палат Конгресса.

Уточняется, Трамп передал Пелоси копию своего послания лишь за пару минут до начала выступления. Спикер Палаты представителей хотела пожать президенту США руку, однако он не ответил на ее жест и занял свое место на трибуне. Как только американский лидер закончил говорить, политик, стоявшая за его спиной, взяла со стола бумаги и порвала их.