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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В сети появилось фото, как Пелоси рвет текст выступления Трампа

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В сети появилось фото, как Пелоси рвет текст выступления Трампа
Alex Wroblewski, globallookpress.com

В сети появилось фото, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после обращения президента США Дональда Трампа в Конгрессе демонстративно порвала текст его выступления. Пелоси - представитель от Демократической партии от штата Калифорния.

Копию своей речи Трамп передал Пелоси, объявившей ранее ему импичмент, перед своим выступлением. Тогда она протянула главе Белого дома руку, но Трамп не пожал её и занял своё место на трибуне.

По окончании выступления президента, находившаяся позади него Пелоси взяла со стола бумаги и в прямом эфире порвала их.
В своем выступлении в Конгрессе Трамп заявил о прочнейшем положении США в настоящее время.

ИЧ

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