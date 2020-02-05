В сети появилось фото, как Пелоси рвет текст выступления Трампа

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5 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Alex Wroblewski, globallookpress.com

В сети появилось фото, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после обращения президента США Дональда Трампа в Конгрессе демонстративно порвала текст его выступления. Пелоси - представитель от Демократической партии от штата Калифорния.

Копию своей речи Трамп передал Пелоси, объявившей ранее ему импичмент, перед своим выступлением. Тогда она протянула главе Белого дома руку, но Трамп не пожал её и занял своё место на трибуне.

По окончании выступления президента, находившаяся позади него Пелоси взяла со стола бумаги и в прямом эфире порвала их.

В своем выступлении в Конгрессе Трамп заявил о прочнейшем положении США в настоящее время.