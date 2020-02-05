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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Принц Гарри и герцогиня Меган получили щедрое предложение от Мадонны

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Принц Гарри и герцогиня Меган получили щедрое предложение от Мадонны
Мадонна, Wiese/face to face

Британский принц Гарри и его супруга Меган получили невероятно щедрое предложение от всемирно известной американской певицы Мадонны. Артистка призвала супругов "не прятаться в Канаде", где очень скучно.

Мадонна предложила герцогу и герцогине Сассекским пожить в ее апартаментах в Нью-Йорке, которые находятся рядом с Центральным парком. Певица заявила, что в квартире прекрасный балкон и две просторные спальни.

Меган и Гарри пока никак не отреагировали на идею артистки. Поклонники семейной пары считают, что они не согласятся переехать в шумный Нью-Йорк, поскольку ищут уединения и спокойствия, о котором в большом городе не следует даже мечтать.

ЕТ

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