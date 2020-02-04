Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Инсайдер: теща в трудные времена заменила принцу Уильяму погибшую мать

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Инсайдер: теща в трудные времена заменила принцу Уильяму погибшую мать
Кэрол Миддлтон, d75/ZUMAPRESS.com

Королевский инсайдер Фил Дампир рассказал об отношениях британского принца Уильяма и его тещи Кэрол Миддлтон. По его словам, женщина в трудные времена заменила внуку Елизаветы II погибшую мать.

Дампир уверяет, что тесть и теща стали для принца вторыми родителями. Кэрол якобы оказывает дочери и ее мужу постоянную и всестороннюю поддержку, в частности, она всегда была рядом с ними во время скандала, разгоревшегося вокруг герцогини Меган и принца Гарри.

Инсайдер также заявил, что мать герцогини Кембриджской при необходимости даже готова взять на себя заботу о внуках.

ЕТ

//картина дня

В мире

Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Возвращение под контроль Киева территорий, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, невозможно. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Сергей Дацюк, украинский философ.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Участник шоу «ДНК» на канале НТВ хотел с помощью генетического теста решить семейные проблемы а оказался на больничной койке. Продюсеры заперли его в съемной квартире…

//новости ан

//новости ан