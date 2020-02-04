Инсайдер: теща в трудные времена заменила принцу Уильяму погибшую мать

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4 февраля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Кэрол Миддлтон, d75/ZUMAPRESS.com

Королевский инсайдер Фил Дампир рассказал об отношениях британского принца Уильяма и его тещи Кэрол Миддлтон. По его словам, женщина в трудные времена заменила внуку Елизаветы II погибшую мать.

Дампир уверяет, что тесть и теща стали для принца вторыми родителями. Кэрол якобы оказывает дочери и ее мужу постоянную и всестороннюю поддержку, в частности, она всегда была рядом с ними во время скандала, разгоревшегося вокруг герцогини Меган и принца Гарри.

Инсайдер также заявил, что мать герцогини Кембриджской при необходимости даже готова взять на себя заботу о внуках.