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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Количество погибших при сходе лавины на востоке Турции вновь увеличилось

, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Количество погибших при сходе лавины на востоке Турции вновь увеличилось
лавина, pixabay.com

Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что количество жертв схода лавины в провинции Ван на востоке Турции увеличилось. Ранее сегодня сообщалось о 26 погибших в результате случившегося.

Согласно последней информации осведомленных источников, сход лавины унес жизни 33 человек. Кроме того, у журналистов имеются данные о 53 пострадавших. Сообщений о том, в каком они сейчас находятся состоянии, в СМИ пока не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия в турецкой провинции Ван продолжаются активные спасательные работы.

ЕТ

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