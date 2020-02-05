Количество погибших при сходе лавины на востоке Турции вновь увеличилось

//В мире 13+

5 февраля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

лавина, pixabay.com

Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что количество жертв схода лавины в провинции Ван на востоке Турции увеличилось. Ранее сегодня сообщалось о 26 погибших в результате случившегося.

Согласно последней информации осведомленных источников, сход лавины унес жизни 33 человек. Кроме того, у журналистов имеются данные о 53 пострадавших. Сообщений о том, в каком они сейчас находятся состоянии, в СМИ пока не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия в турецкой провинции Ван продолжаются активные спасательные работы.