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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Количество жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26
лавина, pixabay.com
Днем в среду стало известно, что количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26. Об этом заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.
 
Согласно последним данным, среди погибших – несколько сотрудников спасательных служб. 53 человека получили ранения различной степени тяжести.
 
Напомним, накануне губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез заявил, что из-за схода лавины погибли по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса, а еще пятеро получили ранения. В среду стало известно, что снежная масса накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.
ЕТ

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