Количество жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26

Днем в среду стало известно, что количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26. Об этом заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

Согласно последним данным, среди погибших – несколько сотрудников спасательных служб. 53 человека получили ранения различной степени тяжести.