В Турции произошел сход лавины на микроавтобус, четыре человека погибли

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5 февраля 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины на востоке Турции. Об этом заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез во вторник.

Трагедия произошла на трассе Ван-Бахчесарай. Известно: на территории работала снегоуборочная машина, когда внезапно с горы сошла лавина, частично накрывшая ее. Микроавтобус, который следовал за машиной, был тут же снесен лавиной. Транспортное средство упало с 40-метровой высоты

Губернатор провинции сообщил, что пять человек живы, они отправлены в больницу а четверо погибли. Спасательные службы вызвал водитель снегоуборочной машины, мужчина успел выпрыгнуть из кабины. Также по его словам, под снегом могут находиться еще четыре человека.

Сейчас спасательные работы продолжаются.

Ранее гражданка России погибла в Грузии в результате схода лавины на участке трассы Коби – Гудаури.