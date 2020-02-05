Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Турции произошел сход лавины на микроавтобус, четыре человека погибли

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Турции произошел сход лавины на микроавтобус, четыре человека погибли
Фотобанк АН

Четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины на востоке Турции. Об этом заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез во вторник.

Трагедия произошла на трассе Ван-Бахчесарай. Известно: на территории работала снегоуборочная машина, когда внезапно с горы сошла лавина, частично накрывшая ее. Микроавтобус, который следовал за машиной, был тут же снесен лавиной. Транспортное средство упало с 40-метровой высоты 

Губернатор провинции сообщил, что пять человек живы, они отправлены в больницу а четверо погибли. Спасательные службы вызвал водитель снегоуборочной машины, мужчина успел выпрыгнуть из кабины. Также по его словам, под снегом могут находиться еще четыре человека.

Сейчас спасательные работы продолжаются.

Ранее гражданка России погибла в Грузии в результате схода лавины на участке трассы Коби – Гудаури.

ЕЧ

//картина дня

Общество

Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

Доктор Александр Мясников предположил возможные сценарии распространения нового коронавируса 2019-nCov, вспышка которого произошла в Китае. Он считает, что все решится в течение ближайших четырех недель.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Великобритании при строительстве домов в городе Милтон-Кейнс обнаружены скелеты со связанными руками. По данным британского издания MK Citizen, останки обнаружили…

//новости ан

//новости ан

Блогер пошутил про коронавирус на борту самолета рейса Торонто (Канада) - Монтего-Бей (Ямайка), и авиалайнер с 243 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета.

//новости ан

Эта история взбудоражила весь Белгород. На Поклонном кресте в центре города обнаружили тело 18-летнего жителя Старого Оскола. В свое время он окончил православную…

Китайский проект «Небесная река», а точнее строительство грандиозной фабрики по производству «искусственного» дождя - серьезный и опасный эксперимент, который может…

//новости ан

//новости ан