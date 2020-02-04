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4 февраля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Vladimir Valishvili, globallookpress.com

Гражданка России погибла в Грузии в результате схода лавины на участке трассы Коби - Гудаури. Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, вечером недалеко от поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии рассказали, что в результате схода лавины в овраг упал легковой автомобиль, в котором находились три человека, погибла одна женщина - россиянка.

Спасателям удалось вызволить из упавшего автомобиля живыми двух человек - граждан Грузии и Армении.