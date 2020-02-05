Почему турки хитрят, изворачиваются, пытаются и с Москвой не поругаться, и наступление в Сирии притормозить

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5 февраля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе политика Анкары, ставшая одной из движущих сил гражданской войны и интервенции в САР, ни к чему хорошему не привели.



В 2015 г. турки стояли на грани военного конфликта с Россией, в котором им не светило ничего, кроме поражения. Причём натовские союзники, втянувшие их в эту историю, их же и бросили. А самого Эрдогана в итоге ещё и пытались свергнуть проамериканские силы в стране. Сейчас президент Турции настроен конфронтационно к Вашингтону, хотя всех горшков ещё не побил и пытается построить стратегические отношения с Москвой. Но в столице России ему до конца тоже не доверяют. При этом в Турции сильны происламистские настроения – к «справедливой» борьбе боевиков в Сирии многие относятся сочувственно. Да и сам Эрдоган долго раскручивал исламский фактор, чтобы укрепить свою власть, подавив враждебные лично ему и его людям проамериканские и прозападные круги. Потому просто сдать «зелёных», как стеклотару, он не может – надо изображать борьбу. В итоге турки хитрят, изворачиваются, пытаются и с Москвой не поругаться, и наступление притормозить.



Турки ночью 2–3 февраля попытались провести свою колонну к Нейрабу до того, как его заняли «тигры», предпочитающие наступать ночами. Но сначала турецкая армия обстреляла сирийцев и попала под ответный удар. В результате обстрела турецкой колонны были уничтожены несколько единиц техники, погибли 8 турок. А ведь их предупреждали, давали понять, что нечего соваться туда, где опасно.



Эрдоган и турецкие военные сразу заявили, что обстрела своих войск так не оставят и нанесут ответные удары артиллерией и самолётами F-16. Потом даже цифры потерь сирийцев сообщили – 76 убитых. Мол, инцидент исчерпан, «месть свершилась». Но, как выяснилось, российские военные не видели никаких турецких самолётов, а сирийцы никаких обстрелов своих позиций не зафиксировали. И потерь от турецкой «ответки» – тоже. В общем, турки пошли по стопам США в истории с Ираном – просто придумали ответ пострашнее и рассказали о нём населению.



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