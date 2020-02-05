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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Кейт Миддлтон разочаровала поклонников дешевым нарядом

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Кейт Миддлтон разочаровала поклонников дешевым нарядом
Фото:Кейт Мидлтон и принц Уильям ,Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон со своим супругом принцем Уильямом посетили Уэльс, где пообщались с местными жителями на морской спасательной станции в местечке Мамблс. При этом для публичного выхода жена принца выбрала платье из масс-маркета, чем удивила поклонников.

Кейт Мидлтон надела красное длинное платье, купленное в магазине Zara за 259 фунтов (около 22 тысяч рублей). При этом герцогиня дополнила образ темно-синем пальто, черными замшевыми сапогами и аксессуарами ярко-красного цвета, что делало его элегантным и утонченным.

Однако не все поклонники оценили наряд королевской особы. Во время встречи с местными жителями маленькая девочка по имени Аннабель надеялась увидеть «золушку», как сама она заявила герцогини. На что Кейт извинилась, что «не надела сегодня красивое платье».

Ранее сообщалась, что принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент своей супруге.

 
 
 
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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)4 Фев 2020 в 11:38 PST

 
 
 
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БА

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