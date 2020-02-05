Принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент жене

Британский принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент своей супруге во время официального визита в Уэльс на этой неделе. Мужчина во время мероприятий уделял Кейт повышенное внимание.
Во время пребывания в городе-курорте Мамблс Уильям беседовал с людьми, которые пришли, чтобы пообщаться с представителями королевской семьи. Одна из женщин заявила, что она просто в восторге от четырехлетней дочери герцога и герцогини Кембриджских – принцессы Шарлотты.
Уильям согласился с этим утверждением и отметил, что его жена тоже очаровательна. Очевидцы сообщают, что Кэтрин после этой фразы принца смущенно улыбнулась.