Принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент жене

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5 февраля 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

герцогиня Кэтрин и принц Уильям, Albert Nieboer/dpa

Британский принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент своей супруге во время официального визита в Уэльс на этой неделе. Мужчина во время мероприятий уделял Кейт повышенное внимание.

Во время пребывания в городе-курорте Мамблс Уильям беседовал с людьми, которые пришли, чтобы пообщаться с представителями королевской семьи. Одна из женщин заявила, что она просто в восторге от четырехлетней дочери герцога и герцогини Кембриджских – принцессы Шарлотты.

Уильям согласился с этим утверждением и отметил, что его жена тоже очаровательна. Очевидцы сообщают, что Кэтрин после этой фразы принца смущенно улыбнулась.