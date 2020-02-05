Французским врачам удалось спасти мужчину с арбалетной стрелой в голове

Специалисты университетского клинического центра французского Реймса смогли спасти пациента с арбалетной стрелой в голове. Выстрелу, согласно последней информации, предшествовала "сердечная" драма.

Стрела из арбалета вошла в голову мужчины в области подбородка, прошла через место, где начинается язык, затем через весь череп и вышла в середине лба. Пострадавший находился в сознании до приезда спасателей, его рана не кровоточила. Он, однако, не мог открыть рот из-за сильнейшего мышечного спазма.