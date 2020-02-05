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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Французским врачам удалось спасти мужчину с арбалетной стрелой в голове

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Французским врачам удалось спасти мужчину с арбалетной стрелой в голове
операция, pixabay.com
Специалисты университетского клинического центра французского Реймса смогли спасти пациента с арбалетной стрелой в голове. Выстрелу, согласно последней информации, предшествовала "сердечная" драма.
 
Стрела из арбалета вошла в голову мужчины в области подбородка, прошла через место, где начинается язык, затем через весь череп и вышла в середине лба. Пострадавший находился в сознании до приезда спасателей, его рана не кровоточила. Он, однако, не мог открыть рот из-за сильнейшего мышечного спазма.
 
Пациент перенес операцию, в ходе которой врачи по частям извлекли стрелу из его головы. После этого он двое суток провел в реанимации, а затем был переведен в ЛОР-отделение. После этого его на 72 часа направили в отделение психиатрии.
ЕТ

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