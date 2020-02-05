Владимир Путин рассказал об угрозах мировой безопасности

Российский лидер Владимир Путин рассказал о главных угрозах мировой безопасности. Президент РФ поделился: в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты.
"…Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Также Владимир Владимирович отметил, что в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика.
Ранее глава государства рассказал, по какой причине уволил Михаила Игнатьева, руководившего республикой Чувашией.