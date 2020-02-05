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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Владимир Путин рассказал об угрозах мировой безопасности

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Владимир Путин рассказал об угрозах мировой безопасности
pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин рассказал о главных угрозах мировой безопасности. Президент РФ поделился: в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты.

"…Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Также Владимир Владимирович отметил, что в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика.

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ЕЧ

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