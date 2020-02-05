Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский доложил правительству и Раде, куда направит $2,9 млрд, полученные от «Газпрома»

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский доложил правительству и Раде, куда направит $2,9 млрд, полученные от «Газпрома»
Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский доложил представителям правительства и Верховной рады, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от российской компании Газпром».

Зеленский пообещал направить деньги на строительство дорог, на медицинскую сферу и энергоэффективность.
По словам президента Украины, власт планируют построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей стране. Зеленский поручил правительству подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

Напомним, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

ИЧ

//картина дня

Общество

Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

Доктор Александр Мясников предположил возможные сценарии распространения нового коронавируса 2019-nCov, вспышка которого произошла в Китае. Он считает, что все решится в течение ближайших четырех недель.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Великобритании при строительстве домов в городе Милтон-Кейнс обнаружены скелеты со связанными руками. По данным британского издания MK Citizen, останки обнаружили…

//новости ан

//новости ан

Блогер пошутил про коронавирус на борту самолета рейса Торонто (Канада) - Монтего-Бей (Ямайка), и авиалайнер с 243 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета.

//новости ан

Эта история взбудоражила весь Белгород. На Поклонном кресте в центре города обнаружили тело 18-летнего жителя Старого Оскола. В свое время он окончил православную…

Китайский проект «Небесная река», а точнее строительство грандиозной фабрики по производству «искусственного» дождя - серьезный и опасный эксперимент, который может…

//новости ан

//новости ан