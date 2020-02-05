Зеленский доложил правительству и Раде, куда направит $2,9 млрд, полученные от «Газпрома»

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5 февраля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский доложил представителям правительства и Верховной рады, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от российской компании Газпром».

Зеленский пообещал направить деньги на строительство дорог, на медицинскую сферу и энергоэффективность.

По словам президента Украины, власт планируют построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей стране. Зеленский поручил правительству подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

Напомним, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.