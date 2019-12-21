Россия отдаст долг Украине $3 млрд деньгами, а не газом

//В мире 13+

21 декабря 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Россия выплатит Украине три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитражного суда. В Минске состоялись переговоры представителей России и Украины о транзите российского газа.

Российская корпорация «Газпром» согласился выплатить украинской компании «Нафтогаз» $3 млрд. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уточнил, что долг будет выплачена деньгами. (Ранее обсуждалась компенсация задолженности газом и арестованными в Европе по требованию «Нафтогаза» активами «Газпрома»).

В ходе переговоров Москва и Киев договорились о продолжении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Вице-премьер России Дмитрий Козак уточнил, контракт на транзит газа рассчитан на пять лет. Подписание контракта планируется до Нового года. Действующее соглашение заканчивается 1 января.

По словам Козака, стороны урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не должно быть. Помощника президента Украины Андрей Ермак отметил, что согласованы выгодные для Киева условия транзита газа.