Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Слова Помпео о потерянном для Украины Крыме оценили как "здравый смысл"

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Слова Помпео о потерянном для Украины Крыме оценили как
Роман Чегринец, фото из соцсети

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец оценил высказывание госсекретаря США Майка Помпео о потере полуострова Украиной.  Накануне в СМИ просочилась информация, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины.

Он подчеркнул, что мировые игроки это понимают. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил также, что Украина Крым отдала, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

Как сказал крымский политик Роман Чегринец, эти слова Майка Помпео о потере Крыма Украиной являются проявлением здравого смысла.  "Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", - цитирует РИА Новости Чегринца.
Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 % крымчан и 95,6 % жителей Севастополя.

ИЧ

//картина дня

Общество

Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

Доктор Александр Мясников предположил возможные сценарии распространения нового коронавируса 2019-nCov, вспышка которого произошла в Китае. Он считает, что все решится в течение ближайших четырех недель.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Великобритании при строительстве домов в городе Милтон-Кейнс обнаружены скелеты со связанными руками. По данным британского издания MK Citizen, останки обнаружили…

//новости ан

//новости ан

Блогер пошутил про коронавирус на борту самолета рейса Торонто (Канада) - Монтего-Бей (Ямайка), и авиалайнер с 243 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета.

//новости ан

Эта история взбудоражила весь Белгород. На Поклонном кресте в центре города обнаружили тело 18-летнего жителя Старого Оскола. В свое время он окончил православную…

Китайский проект «Небесная река», а точнее строительство грандиозной фабрики по производству «искусственного» дождя - серьезный и опасный эксперимент, который может…

//новости ан

//новости ан