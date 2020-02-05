Слова Помпео о потерянном для Украины Крыме оценили как

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5 февраля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Чегринец, фото из соцсети

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец оценил высказывание госсекретаря США Майка Помпео о потере полуострова Украиной. Накануне в СМИ просочилась информация, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины.

Он подчеркнул, что мировые игроки это понимают. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил также, что Украина Крым отдала, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

Как сказал крымский политик Роман Чегринец, эти слова Майка Помпео о потере Крыма Украиной являются проявлением здравого смысла. "Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", - цитирует РИА Новости Чегринца.

Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 % крымчан и 95,6 % жителей Севастополя.