Эксперты оценили заразность коронавируса

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4 февраля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

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Китайские и немецкие биологи оценили степень заразности нового коронавируса 2019-nCoV, сравнив его с возбудителем атипичной пневмонии SARS.

Для этого молекулярные биологи из университета Фудань в Шанхае и университета Гумбольдта в Берлине сравнили структуру белков оболочек двух провоцирующих пневмонию вирусов и их способность соединяться с молекулами белка, покрывающими поверхность легких млекопитающих (в том числе и человека).

Выяснилось, что и SARS, и 2019-nCoV действуют сходным образом и проникают в организм человека почти с одинаковой интенсивностью (у нового коронавируса эти показатели оказались чуть хуже).

«Вирус 2019-nCoV способен соединяться с рецепторами на поверхности человеческих клеток примерно с 73% той силы, которая характерна для SARS. Это значит, что данный патоген может передаваться от человека к человеку таким же образом, что и возбудитель атипичной пневмонии», - такой вывод сделали ученые.

По данным на 4 февраля количество жертв нового коронавируса достигло 426 человек, заражение диагностировано у 20 492 человек, под подозрением находятся 23 214 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за коронавируса. По мнению ВОЗ, вспышка заболевания характеризуется как эпидемия со множественными очагами, и пока еще не перешла в стадию пандемии.