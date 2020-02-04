ВОЗ призвала не поддаваться панике из-за коронавируса

//В мире 13+

4 февраля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCov. Тедрос Адханом Гебрейесус сделал заявление на брифинге по ситуации с коронавирусом, вспышка которого в Китае.

По данным ВОЗ, 90% случаев заражения приходятся на Китай, в других странах мира - всего 176 заболевших.

В организации отметили, что ситуация может ухудшаться, но не так серьезно. "Не стоит паниковать", - призвали в ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае корнавирусом заразились 20,4 тысячи человек. Умерли 425. По последним данным, среди общего количества смертей 97% зарегистрировано в провинции Хубей, при этом 74% - в самом городе Ухане, где началась эпидемия. По словам представителя КНР, большая часть скончавшихся от вируса - это пожилые люди.

Один гражданин КНР умер на Филиппинах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.