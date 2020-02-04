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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Отец известных супермоделей будет строить самый большой дом в мире

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Отец известных супермоделей будет строить самый большой дом в мире
Фотобанк АН

Девелопер Мохаммед Хадид, отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид, намерен построить многоквартирный дом на окраине Каира. Объект будет рассчитан на 30 тысяч жителей и станет самым большим жилым зданием в мире.

Элитный жилой комплекс планируется возвести в пригороде Катамея. Предварительные затраты на его возведение оцениваются в 420 миллионов фунтов (34 миллиарда рублей). 

Здание площадью 60 тысяч квадратных метров и высотой в 11 этажей превысит пирамиду Хеопса в Гизе, длиной 138 метров. Представители «Книги рекордов Гиннесса» подтвердили, что « Skyline» имеет все шансы получить статус самого большого жилого здания в мире. Но главной целью архитектора Хадида является решение перенаселенности Каира, где сейчас проживает около 21 миллиона человек, и это число с каждым годом увеличивается на 500 тысяч.

Более трех тысяч покупателей уже внесли депозиты за квартиру в жилом комплексе, а первые жильцы въедут туда уже летом 2022 года.

ЕЧ

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