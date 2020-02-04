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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На перевоз наличной валюты в странах ЕАЭС нужно подтверждение на их происхождение

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

На перевоз наличной валюты в странах ЕАЭС нужно подтверждение на их происхождение
фото из соцсети

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу. В настящее время в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

По новым правилам теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Для объяснения происхождения денежных средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования или дарения).

В Федеральной таможенной службе подчеркнули, что правила коснутся  физических лиц.

Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.
Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

ИЧ

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