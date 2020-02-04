Глава МИД Швеции намерена сохранить доверительные отношения с Россией

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4 февраля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Флаг Швеции

Стокгольм увеличивает ассигнования на оборону, при этом хочет хороших отношений с Россией. Таким выводом поделилась глава МИД Швеции Анн Линде.

Линде пояснила после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: правительство присоединилось к той оценке, которая была вынесена комиссией по обороне. Но это не противоречит тому, что Швеция намерена иметь хорошие и доверительные отношения с Россией, которая является для них большой соседней страной.

До этого сообщалось: власти Норвегии не пустили участников ансамбля Северного флота на фестиваль из-за отпечатков пальцев.