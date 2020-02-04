Власти Норвегии не пустили ансамбль Северного флота на фестиваль из-за отпечатков пальцев

Власти Норвегии не пустили участников ансамбля Северного флота на фестиваль из-за отпечатков пальцев. Музыканты собирались выступить на культурно-политическом фестивале Barents Spektakel, который пройдет в городе Киркенес. Норвежские власти не разрешили въезд артистам на территорию страны.
Дело в том, что для получения визы необходимо сдать отпечатки пальцев, но в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.
Решение об отказе во въезде российским артистам принимал МИД Норвегии и министерство обороны страны.
На фестивале Barents Spektakel проводятся семинары-дебаты и танцевальные и музыкальные представления.
2 февраля в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз.