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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Власти Норвегии не пустили ансамбль Северного флота на фестиваль из-за отпечатков пальцев

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Норвегии не пустили ансамбль Северного флота на фестиваль из-за отпечатков пальцев

Власти Норвегии не пустили участников ансамбля Северного флота на фестиваль из-за отпечатков пальцев. Музыканты собирались выступить на культурно-политическом фестивале Barents Spektakel, который пройдет в городе Киркенес. Норвежские власти не разрешили въезд артистам на территорию страны.

Дело в том, что для получения визы необходимо сдать отпечатки пальцев, но в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

Решение об отказе во въезде российским артистам принимал МИД Норвегии и министерство обороны страны.

На фестивале Barents Spektakel проводятся семинары-дебаты и танцевальные и музыкальные представления.

 2 февраля в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз. 

 

ИЧ

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