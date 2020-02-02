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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сегодня вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сегодня вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
чемодан, аэропорт, pixabay.com
В воскресенье, 2 февраля, в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники пресс-службы Европейской комиссии.
 
Изменения коснулись получения краткосрочных виз в 22 страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированные с Союзом страны: Лихтенштейн, Норвегию, Исландию и Швейцарию.
 
В ЕК уточнили, что единая краткосрочная виза, выданная одной из вышеуказанных государств, будет распространяться на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. Заявление на визу можно будет подать за полгода до поездки, вместо трех месяцев, разрешенных старыми правилами. Кроме того, теперь заявку позволено заполнить в электронном виде. Визовый сбор вырос с 60 до 80 евро.
ЕТ

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