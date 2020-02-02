Сегодня вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

В воскресенье, 2 февраля, в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники пресс-службы Европейской комиссии.

Изменения коснулись получения краткосрочных виз в 22 страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированные с Союзом страны: Лихтенштейн, Норвегию, Исландию и Швейцарию.