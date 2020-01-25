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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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США ужесточили правила выдачи виз беременным

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

США ужесточили правила выдачи виз беременным
фото: pixabay.com

Госдепартамент США в четверг распространил уведомление о том, что с 24 января будет прекращена выдача виз для временного пребывания иностранкам, рассчитывающим на въезд в США с целью "родильного туризма".

"Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа "B", - говорится в документе, пишет ТАСС.

При появлении подозрений у сотрудника посольства на наличие такой цели, заявителю нужно будет доказать обратное. При этом, на случаи необходимости получения медпомощи США беременным по показаниям здоровья это не распространяется, однако это тоже нужно доказать.

В документе подчеркивается, что подобные ограничительные меры направлены на пресечение преступной деятельности и обеспечение общественной безопасности, национальной безопасности, а также целостности миграционной системы на территории Соединенных штатов Америки.

Ранее АН сообщали, что официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в субботу, 25 января, сделал резонансное заявление. Согласно последним данным, на военных базах Соединенных штатов будет усилен контроль за курсантами-иностранцами.

АС

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