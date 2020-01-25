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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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США намерены усилить контроль на своих военных базах за курсантами-иностранцами

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

США намерены усилить контроль на своих военных базах за курсантами-иностранцами
Пентагон, pixabay.com

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в субботу, 25 января, сделал резонансное заявление. Согласно последним данным, на военных базах США будет усилен контроль за курсантами-иностранцами.

Хоффман уточнил, что новые процедуры, которые подготовило военное ведомство США, предоставят возможность обнаруживать потенциальные угрозы изнутри.

Кроме того, это позволит осуществлять постоянное наблюдение за курсантами, проходящими подготовку на американских базах, ограничивать покупку и использование огнестрельного оружия и контролировать вход иностранных курсантов на военные базы и объекты Соединенных Штатов.

ЕТ

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