Депутат Госдумы оценил

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утром в субботу оценил заявление Пентагона о том, что Соединенным Штатам Америки не удается ускорить ряд перспективных военных разработок.
Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джон Хайтен признал отставание страны в сфере гиперзвукового вооружения.
Шерин отметил, что подобное заявление является попыткой добиться увеличения оборонного бюджета с целью освоения денежных средств компаниями, работающими в области разработки новых типов вооружений. По мнению депутата, данную позицию можно назвать "лукавой". Политик убежден, что США никогда не озвучат реально существующие проблемы, которые есть у страны.