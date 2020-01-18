Депутат Госдумы оценил

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18 января 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утром в субботу оценил заявление Пентагона о том, что Соединенным Штатам Америки не удается ускорить ряд перспективных военных разработок.

Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джон Хайтен признал отставание страны в сфере гиперзвукового вооружения.

Шерин отметил, что подобное заявление является попыткой добиться увеличения оборонного бюджета с целью освоения денежных средств компаниями, работающими в области разработки новых типов вооружений. По мнению депутата, данную позицию можно назвать "лукавой". Политик убежден, что США никогда не озвучат реально существующие проблемы, которые есть у страны.