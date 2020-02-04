Почему иностранных журналистов нет на Донбассе?

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4 февраля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото James Sprankle

Журналисты западных СМИ сегодня не присутствуют на Донбассе, в Донецкой и Луганской республиках. О причинах этого рассказал в эксклюзивном интервью "Аргументам недели" заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



"По разным причинам (не буду их называть), их здесь нет. Есть небольшая категория тех журналистов, которые потвердили свою «любовь и дружбу». Западные журналисты охотно приезжали сюда в 2014 и 2015-м годах. Мы были тогда открыты к сотрудничеству, и мы давали им информацию, которую они хотели получить. Давали снимать то, что они хотели снять. Я подобную позицию аргументировал тем, что если редакция настроила корреспондентов на съемки негатива, то они и так его где угодно снимут. Поэтому и нужно, чтобы они все видели сами. Ведь есть большое количество независимых журналистов и большое количество СМИ, в том числе и сетевых, и печатных, через которые можно донести до мира полученные сведения и свидетельства", - рассказывает Басурин.



"Западные журналисты к нам заезжают только через Украину. У немцев отобрали весь материал, отснятый на той стороне. И у представителей ВВС тоже. Правда, потом кое-что им вернули. И продержали их шесть часов под стражей. И когда они приехали сюда, то их поразила разница между запретами на Украине и свободой получения информации у нас. Когда начинаешь запрещать, это плохо", - уточнил официальный голос Донецка.



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